Usa, Trump, terrò discorso nomination alla Casa Bianca

Donald Trump intende tenere il suo discorso di accettazione della nomination presidenziale di fronte al South Lawn della Casa Bianca. Una decisione che solleva questioni etiche e legali per le possibili violazioni della Hatch act, una legge che impedisce ai dipendenti federali di usare la propria carica per attività politica e che, pur non valendo per il presidente, potrebbe applicarsi a quelli che lavorano per lui.