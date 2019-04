Donald Trump ha annunciato su Twitter che la ministra dell'Interno Kirstjen Nielsen lascerà il suo incarico e sarà sostituita ad interim da Kevin McAleenan, attuale commissario per la protezione delle dogane e del confine. "Kirstjen Nielsen lascia la sua posizione e vorrei ringraziarla", ha cinguettato. "Ho fiducia che Kevin McAleenan farà un grande lavoro", ha aggiunto. Secondo la Cnn, Trump si appresta a silurare anche Randolph Alles, Capo del Secret Service.

L'uscita di scena di Nielsen prelude a un giro di vite sui controlli ai confini, mentre è ancora aperto il contenzioso tra il presidente e il Congresso sulla costruzione del Muro. A questo proposito Trump ha voluto precisare: "Il Messico deve arrestare tutti i clandestini e non consentire loro di fare la lunga marcia fino agli Stati Uniti, o non avremo altra scelta che chiudere le frontiere. Il nostro Paese è pieno".



Cnn: "Trump silura anche il capo del Secret Service" - Donald Trump non si ferma e si appresta a silurare anche Randolph "Tex" Alles, numero uno del Secret Service, l'agenzia federale che si occupa della protezione del presidente e delle alte cariche dello stato. Lo riporta la Cnn citando fonti dell'amministrazione. Randolph dipendeva direttamente dalla Nielsen.