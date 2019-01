Usa, Trump: "Sciocco se accettassi offerta dem su shutdown"

"Sembrerei uno sciocco se accettassi l'offerta" dei democratici per mettere fine allo shutdown e riaprire il governo. Lo ha detto, secondo quanto riporta la Cnn citando alcune fonti, il presidente americano Donald Trump al leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer. L'impasse sullo shutdown dunque prosegue. Il presidente americano ha invitato i leader dem a tornare venerdì alla Casa Bianca per un nuovo incontro.