Usa, Trump resta a Washington per Capodanno a causa dello shutdown

Donald Trump ha cancellato tutti i suoi programmi per la fine dell'anno e rimarrà a Washington fino a che non sarà terminato lo shutdown. Lo ha annunciato il capo dello staff della Casa Bianca. A causa della situazione di stallo con il Congresso e della chiusura di alcune agenzie governative erano già saltate le vacanze di Natale che il presidente americano avrebbe dovuto trascorrere nella sua dimora di Palm Beach, in Florida.