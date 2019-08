Usa, Trump rassicura lobby delle armi: nessuna stretta sui controlli

Donald Trump rassicura la Nra, potente lobby delle armi in America: la stretta sui background check, per rendere i controlli su chi acquista armi da fuoco universali, non si farà. Lo scrivono i New York Times e il Washington Post, parlando di una telefonata di Trump al leader dell'associazione Wayne LaPierre, preoccupato per la richiesta di norme più rigide sempre più insistente dopo le stragi di El Paso e Dayton.