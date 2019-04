Usa, Trump: "Pronto al 100% a chiudere il confine con il Messico"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto "pronto al 100% a chiudere il confine col Messico". Trump ha spiegato che il confine verrà chiuso "se non si raggiungerà un accordo sull'immigrazione", ammettendo come la drastica decisione potrebbe avere un impatto economico negativo: "Ma per me - ha aggiunto - la sicurezza è più importante del commercio".