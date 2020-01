Usa, Trump: "Processo per l'impeachment sarà molto veloce"

Donald Trump prevede che il suo processo per l'impeachment al Senato sarà "molto veloce". Lo ha detto lo stesso presidente americano, spiegando ai reporter di non sapere nulla della lettera scritta da Rudy Giuliani per chiedere un incontro, nella sua "qualità di legale personale del presidente Trump e con la sua conoscenza e consenso", al presidente ucraino Volodymir Zelensky per il 13 o 14 maggio, una settimana prima del giuramento.