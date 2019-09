Usa, Trump: "Per discutere con l'Iran non è necessario Macron"

"Non è necessario nessuno per discutere un accordo". Lo ha detto Donald Trump ai cronisti che gli chiedevano di un possibile incontro col presidente iraniano Hassan Rohani all'assemblea generale dell'Onu in settembre. Il riferimento è al capo dell'Eliseo Emmanuel Macron, che al G7 di Biarritz si era ritagliato un ruolo di mediatore nelle tensioni tra Usa e Iran. Trump ha sottolineato che gli Usa possono negoziare direttamente con Teheran.