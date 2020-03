Usa, Trump nomina il nuovo capo dello staff della Casa Bianca: è Mark Meadows

Donald Trump caccia Mick Mulvaney e nomina come capo dello staff della Casa Bianca il repubblicano alleato, suo strenuo difensore durante il processo per l'impeachment, Mark Meadows. Appena sbarcato a Mar-a-Lago il presidente americano affida il suo annuncio a un tweet. L'avvicendamento arriva in un momento cruciale per la Casa Bianca alle prese con l'emergenza coronavirus che minaccia l'economia e la campagna elettorale per un secondo mandato di Trump.