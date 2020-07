Usa, Trump minaccia invio agenti federali a Chicago e NY

Donald Trump minaccia di dispiegare gli agenti federali a Chicago e in altre metropoli come New York guidate dai democratici dove, a suo dire, la criminalità dilaga per colpa delle autorità cittadine. "Li invierò con o senza la cooperazione dei leader cittadini", ha detto il presidente Usa. "Sono città in mano alla sinistra radicale - ha proseguito -. Stanno succedendo cose mai viste, e se Biden vincerà per l'intero Paese sarà l'inferno".