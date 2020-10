Usa, Trump: "Mi sento meglio e tornerò presto, devo mantenere le promesse"

In un video postato su Twitter, Donald Trump conferma di sentirsi "meglio" dopo essere stato ricoverato in ospedale per coronavirus. Parlando senza giacca e cravatta e leggendo alcuni appunti, il presidente americano afferma di essersi recato all'ospedale militare Walter Reed non sentendosi bene, ma che ora si sente meglio e che i prossimi giorni saranno "il vero test". "Penso che tornerò presto, dobbiamo fare l'America di nuovo grande", sottolinea.