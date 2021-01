Usa, Trump mette al bando i servizi di pagamento cinesi

Ansa

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per bandire entro 45 giorni tutte le transazioni con servizi di pagamento come Alipay, WeChat Pay e altre applicazioni cinesi che considera come minacce alla "sicurezza nazionale". Il presidente uscente, che ha tentato finora invano di mettere al bando il social cinese TikTok, accusa le società di raccogliere dati confidenziali e di essere utilizzate da Pechino a fini di spionaggio.