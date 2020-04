Usa, Trump: "Lo stop all'immigrazione durerà 60 giorni"

Il presidente Donald Trump ha spiegato che lo stop all'immigrazione negli Stati Uniti durerà 60 giorni e si applicherà solo a coloro che puntano a ottenere una residenza permanente, non a coloro che entrano su base temporanea. Trump ha sottolineato che la sospensione dell'immigrazione punta a mettere in prima fila gli americani disoccupati a caccia di un lavoro in questa battaglia contro il "nemico invisibile" che è il coronavirus.