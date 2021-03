Usa, Trump esulta per legge sul voto in Georgia: "Mai più elezioni farsa"

Ansa

Donald Trump esulta per la stretta sul diritto di voto nello Stato della Georgia. "Mai più elezioni farsa", ha affermato l'ex presidente americano, sottolineando come i repubblicani abbiano imparato la lezione delle presidenziali del 2020. "E' un male che queste modifiche non siano potute arrivare prima", ha aggiunto il tycoon.