Usa, Trump: "E' un grande momento per avere un dollaro forte"

"E' un grande momento per avere un dollaro forte". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump a Fox Business. "Stiamo pagando zero interessi - ha spiegato - tutti vogliono stare nel dollaro perché lo abbiamo mantenuto forte. L'ho tenuto forte". Poi ha aggiunto che "la disoccupazione negli Stati Uniti non scenderà sotto il 10% fino a settembre, due mesi prima delle elezioni presidenziali".