Usa, Trump contro l'Ue: si è approfittata di noi su commercio e Nato

"L'Europa deve pagare il giusto per la protezione militare. L'Unione Europea per anni si è approfittata di noi sul commercio e non è stata all'altezza degli impegni militari presi tramite la Nato. Le cose devono cambiare rapidamente". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump tornando ad attaccare l'Ue sugli scambi commerciali e sulla Nato.