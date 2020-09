Usa, Trump conferma: "Membro del mio staff positivo al Covid-19"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che un membro dello staff della Casa Bianca è risultato positivo al coronavirus. "Ne ho sentito parlare questa mattina", ha detto Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca. La portavoce Kayleigh McEnany in seguito ha spiegato che solo una persona è risultata positiva e il presidente ha specificato che non si tratta di "qualcuno a lui vicino".