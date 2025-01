Usa, Trump concede la grazia al fondatore del sito Silk Road

Il neopresidente Usa Donald Trump ha concesso la grazia a Ross William Ulbricht, il fondatore di "Silk Road", il sito considerato "il mercato nero del web", condannato all'ergastolo negli Stati Uniti. Ulbricht è stato arrestato dall'Fbi nel 2013 e condannato per traffico di droga, pirateria informatica e riciclaggio di denaro sporco. Su "Silk Road" venivano venduti illegalmente farmaci, narcotici, armi e documenti falsi. Per questi ultimi, in particolare, si usavano i Bitcoin. Con la grazia, Trump mantiene la promessa effettuata in campagna elettorale alla comunità dei fan di criptovalute e agli elettori libertari.