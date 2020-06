Usa, Trump: "Buon lavoro sull'accordo di disarmo con la Russia"

Gli Usa stanno facendo bene nel lavoro per l'accordo sugli armamenti con Mosca: lo ha detto Donald Trump nella conferenza stampa congiunta col presidente polacco Andrzej Duda alla Casa Bianca. Trump ha quindi attaccato la Germania, accusandola di pagare miliardi di dollari per l'energia alla Russia, Paese rivale dell'Alleanza Atlantica alla quale Berlino non versa la giusta quota.