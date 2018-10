Usa, Trump attacca Powell: "La Fed minaccia crescita economica"

Nuovo durissimo attacco di Donald Trump al numero uno della Fed, Jerome Powell. In una intervista al "Wall Street Journal" il presidente Usa lo ha definito "una minaccia per la crescita dell'economia americana". "Sono scontento, molto scontento con la Fed - ha detto Trump - perché Obama aveva tassi di interesse pari allo zero. Invece ogni volta che noi facciamo qualcosa di grande la banca centrale alza i tassi".