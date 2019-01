Usa, Trump apre su shutdown: accordo se largo anticipo sul muro

Il presidente americano Donald Trump è pronto ad appoggiare un accordo per superare lo stallo dello shutdown ma chiede almeno un "ampio anticipo" sui 5,7 miliardi richiesti per la costruzione del muro col Messico. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders, mentre i leader repubblicani e democratici in Senato stanno negoziando un'intesa per riaprire il governo federale per tre settimane.