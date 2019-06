Usa, Trump annuncia il ritiro del capo del Pentagono Shanahan

Mossa a sorpresa per i vertici del Pentagono: il presidente americano Donald Trump ha annunciato il ritiro di Patrick Shanahan, che svolgeva il ruolo di segretario alla Difesa dopo il siluramento di James Mattis. La carica sarà ricoperta da Mark Esper, attuale segretario all'esercito. Shanahan aveva annunciato l'invio di ulteriori mille soldati statunitensi in Medio Oriente per contrastare la minaccia dell'Iran.