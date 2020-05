Usa, Trump al veleno su Nancy Pelosi: "Ha problemi mentali"

Donald Trump ha definito Nancy Pelosi "una donna malata, con problemi mentali". Il presidente degli Stati Uniti non ha usato mezzi termini nei confronti della speaker democratica della Camera che lo aveva criticato per l'utilizzo dell'idrossiclorochina per prevenire il coronavirus. Trump ha detto di aver consultato il medico della Casa Bianca, Sean Conley, secondo il quale "i potenziali benefici del trattamento superano i relativi rischi".