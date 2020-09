Usa, trovato accordo al Congresso per evitare shutdown

La presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha annunciato di aver raggiunto un accordo di bilancio con la Casa Bianca e i repubblicani che si estende fino a dicembre per evitare l'improvviso prosciugamento dei finanziamenti del governo degli Stati Uniti il 30 settembre, descritto come "shutdown". Il testo proroga il bilancio fino all'11 dicembre e dovrà essere adottato dal Senato e in promulgato dal presidente Trump.