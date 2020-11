Usa, trovati morti una donna e 3 bambini: possibile triplice omicidio-suicidio

-afp

A Marion, in Virginia, la polizia ha trovato i corpi senza vita di una donna di 27 anni, di un bambino di 10 anni e di uno di 3 anni, mentre un altro di 6 anni è stato trovato in condizioni critiche, portato in ospedale e qui successivamente morto. Stando a quanto emerso, sembrerebbe che la donna abbia ucciso i piccoli e si sia poi tolta la vita. Un altro bambino di 8 anni sarebbe invece riuscito a fuggire.