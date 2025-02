In Usa, nello Stato di New York, cinque persone sono state arrestate in relazione alla scomparsa e all'omicidio di un uomo transgender di 24 anni del Minnesota, che la polizia afferma sia stato torturato e abusato per settimane prima di morire. Si tratta di Sam Nordquist, la cui scomparsa era stata denunciata il 9 febbraio dai suoi famigliari. Quattro giorni dopo sono stati rinvenuti i suoi presunti resti in un campo nella contea di Yates, circa 80 km a sud-est di Rochester.