Usa, tornado in Kentucky: bilancio sale a 74 morti

Afp

Almeno 74 persone sono morte e altre 109 sono disperse in Kentucky a causa dei tornado che hanno colpito il Midwest e il Sud degli Stati Uniti nel fine settimana. Lo ha reso noto il governatore dello Stato, Andy Beshear, sottolineando come tuttavia il bilancio sia destinato ad aumentare perché "molte delle nostre città sono ridotte in macerie".