Usa, test nucleari senza esplosioni: lo annuncia il ministro dell’Energia

In un'intervista a Fox News, Wright ha chiarito che "i test di cui stiamo parlando in questo momento sono test di sistema". L'obiettivo, ha precisato, è quello di esaminare "le altre parti di un'arma nucleare" per garantirne il corretto funzionamento. "Queste non sono esplosioni nucleari. Sono quelle che chiamiamo esplosioni non critiche", ha aggiunto, rassicurando che non ci sarà "nessuna nube a fungo" visibile nei cieli del Nevada, dove gli Stati Uniti gestiscono un'area di test grande quanto lo Stato del Rhode Island.