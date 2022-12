Usa, svolta nel giallo degli studenti uccisi in Idaho: un arresto

Negli Usa c'è stata una svolta nel giallo dei quattro studenti dell'Università dell'Idaho uccisi a coltellate di notte il 13 novembre.

Dopo settimane di indagini e molte critiche per la lentezza delle operazioni, la polizia ha fermato il 28enne Bryan Christopher Kohberger in Pennsylvania e ne ha chiesto l'estradizione in Idaho per le accuse formali di omicidio di primo grado.