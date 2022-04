Usa, stretta su transgender in Alabama: cure e operazioni ai giovani saranno reato

Lo Stato americano dell'Alabama intraprende la strada della Florida in materia di gender e si spinge addirittura più in là.

La Camera approva un provvedimento che vieta di parlare in classe di orientamento sessuale e identità di genere, simile a quello in vigore in Florida chiamato "Don't Say Gay". I deputati hanno anche dato il via libera a una stretta sui transgender stabilendo che è un reato, punibile con pene fino a 10 anni di carcere, per un medico prescrivere medicinali, ormoni o effettuare operazioni chirurgiche che aiutino la transizione di genere sui minori di 19 anni. La misura passa ora al governatore Kay Ivey per la firma.