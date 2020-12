Usa: stop a programmi di scambio finanziati dalla Cina, sono strumenti di propaganda

ansa

Gli Stati Uniti mettono fine a cinque programmi di scambio finanziati dalla Cina, definiti "strumenti di propaganda" per Pechino. A darne notizia il Dipartimento di Stato. Per il segretario Mike Pompeo questi programmi, condotti in base alla legge statunitense "Mecea" che consente ai dipendenti del governo americano di viaggiare utilizzando fondi governativi stranieri, sono stati "camuffati da 'scambi culturali'".