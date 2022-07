Usa: Sri Lanka si occupi del malcontento rapidamente

Gli Stati Uniti chiedono allo Sri Lanka di occuparsi "il più rapidamente possibile" del malcontento che ha portato alle gravi manifestazioni di massa nel Paese.

Lo ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken che si trova in visita a Bangkok. "Qualsiasi nuovo governo in Sri Lanka", ha dichiarato un portavoce del dipartimento di Stato, "deve lavorare rapidamente per trovare e attuare soluzioni che portino a una stabilità economica a lungo termine".