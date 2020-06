Usa, spunta nuovo filmato di agenti che uccidono un afroamericano

Negli Stati Uniti spunta un nuovo video shock di un afroamericano ucciso dalla polizia. Il caso risale a novembre in South Carolina. Il video mostra il 28enne Araine Lamont McCree all'esterno di un grande magazzino, ammanettato per presunto taccheggio quando viene ucciso. Secondo le ricostruzioni dei quotidiani locali, gli agenti avevano aperto il fuoco per autodifesa poiché McCree era in possesso di una pistola e l'aveva puntata contro di loro.