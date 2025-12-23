Venezuela, Usa spostano nuove truppe speciali e aerei nei Caraibi

Gli Stati Uniti hanno spostato un gran numero di aerei, truppe e attrezzature per operazioni speciali nella regione caraibica, nell'ambito del contenimento marittimo del Venezuela. Lo riferiscono tre funzionari americani al Wall Street Journal. Almeno dieci velivoli CV-22 Osprey, utilizzati dalle forze speciali, sono giunti nella regione lunedì sera dalla base aerea di Cannon, in New Mexico. Mentre aerei da trasporto C-17 provenienti dalle basi militari di Fort Stewart e Fort Campbell sono atterrati invece a Porto Rico. Un altro funzionario ha confermato che a bordo degli aerei si trovavano personale militare e attrezzature.