Usa, spinta sui binari: donna muore sotto la metro a New York

Afp

Una donna di origini asiatiche è stata spinta sui binari mentre la metropolitana era in arrivo ed è morta sul colpo. E' accaduto a New York, alla fermata di Times Square. La vittima stava aspettando la metro quando è stata improvvisamente spinta e schiacciata dal treno in arrivo. La polizia ha fermato un senzatetto e una seconda persona. L'incidente alimenta il dibattito sulla sicurezza della metropolitana a New York, ritenuta pericolosa da molti.