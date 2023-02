Usa chiudono lo spazio aereo sopra il lago Michigan, poi la revoca

Gli Usa hanno chiuso per alcune decine di minuti lo spazio aereo sopra il lago Michigan per motivi di "difesa nazionale".

Lo ha reso noto la Federal Aviation Administration (Faa). La decisione, secondo quanto riferisce Fox News, è stata presa per esaminare un "potenziale contatto", poi definito come una "non minaccia". L'ultima volta che la Faa aveva istituito uno spazio aereo di difesa nazionale sul Montana era stato nel fine settimana in reazione a un oggetto volante non identificato.