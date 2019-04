Usa, spaventoso incidente tra 15 veicoli: morti e feriti

Diverse persone sono morte a causa di uno spaventoso incidente stradale, in cui sono state coinvolte undici automobili e quattro furgoni, avvenuto a pochi chilometri da Denver, in Colorado (Usa). Il numero esatto delle persone decedute non è stato reso noto. La polizia ha spiegato che il primo impatto è stato provocato da un rimorchio per trattori che si è scontrato a tutta velocità contro le auto ferme nel traffico, a causa di un altro incidente.