Usa, spari in un liceo in California: almeno sei feriti, il ricercato è un 15enne

Almeno sei persone sono rimaste ferite, di cui due in maniera grave, in una sparatoria avvenuta all'interno di un liceo di Santa Clarita, in California. La polizia è alla ricerca di un un maschio asiatico sui 15 anni vestito di nero. La caccia al ragazzo in fuga, spiegano le autorità, si concentra nella macchia che si estende dietro la Saugus High School, adiacente a un corso d'acqua. Tutte le scuole nella zone sono state evacuate.