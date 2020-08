Usa, spari contro agenti in Texas: uomo barricato in casa

Un uomo ha aperto il fuoco contro diversi agenti di polizia a Cedar Park, in Texas. I poliziotti si trovavano in zona per rispondere a una chiamata di emergenza, quando sono rimasti coinvolti in una sparatoria: tre di loro sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale in condizioni stabili. Il sospettato si era barricato all'interno della sua abitazione.