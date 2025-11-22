Logo Tgcom24
Mondo
ANCORA VIOLENZA

Usa, spari durante l'accensione dell'albero Natale in Carolina del Nord

22 Nov 2025 - 06:13
© Afp

© Afp

Almeno quattro persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante una cerimonia d'accensione dell'albero di Natale a Concord, città della Carolina del Nord. Una serie di video pubblicati online mostrano folle di persone in fuga. Tre dei feriti sono in condizioni critiche.

