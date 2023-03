Usa, sparatoria in un nightclub in Ohio: 2 morti e 4 feriti

In Usa due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta all'alba in un night club di Columbus, in Ohio. Gli agenti sono intervenuti poco dopo le 5 del mattino di sabato nel locale nella zona sud della città. Una persona è morta sul posto e un'altra è stata portata al Nationwide Children's Hospital, dove è poi deceduta. Non sono stati segnalati arresti.