In Usa è di un morto e cinque feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in un magazzino di New Albany, nello Stato dell'Ohio. Un uomo ha aperto il fuoco sul suo posto di lavoro, prima di scappare, facendo perdere le sue tracce. La polizia continua senza sosta le ricerche e ha chiesto aiuto alla popolazione diffondendo una foto del sospettato, identificato in Bruce Reginald Foster III. La sparatoria è avvenuta in un deposito in cui sono immagazzinati cosmetici.