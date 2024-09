Usa: sparatoria in Kentucky, è caccia all'uomo

È caccia all'uomo in una zona rurale del Kentucky sud-orientale vicino all'Interstate 75, dove almeno sette persone sono rimaste ferite nella sparatoria e in un incidente stradale che ha accompagnato la violenza. La sparatoria è iniziata poco dopo le 18:30 di sabato ed è stata seguita da un'intensa ricerca di un sospettato da parte di più agenzie di forze dell'ordine. L'ufficio dello sceriffo della contea di Laurel ha affermato in un post su Facebook che si è trattato di una "situazione di sparatoria attiva" e che "numerose persone" sono state colpite vicino all'autostrada.