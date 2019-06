Usa, sparatoria in Virginia: tredici morti e cinque feriti

Sparatoria in un complesso di edifici amministrativi di Virginia Beach, in Virginia. Il bilancio è di 13 morti e cinque feriti. Anche l'autore della strage è morto, ucciso dalla polizia: era un ingegnere 40enne, DeWayne Craddock, dipendente "scontento" del municipio dove lavorava nel dipartimento servizi pubblici e negli ultimi anni era diventato il punti di contatto per le informazioni sui progetti stradali locali..