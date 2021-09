Usa, sparatoria in una scuola del North Carolina: morto uno studente

Twitter

Uno studente è morto nella sparatoria al liceo Mount Tabor in North Carolina. Lo riferiscono le autorità locali, sottolineando che si sospetta che ad aprire il fuoco sia stato un altro studente. L'autore resta al momento a piede libero. Lo studente morto è stato identificato in William Chavis Raynard Miller che, trasportato di urgenza in ospedale, non ce l'ha fatta.