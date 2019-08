Usa, sparatoria in una chiesa del Mississippi: un morto

Un uomo è stato ucciso dalla polizia durante una sparatoria in una piccola chiesa nel nordest del Mississippi. Secondo quanto riporta il Daily Journal, che cita il capo della polizia di Ripley, Scott White, la sparatoria è avvenuta domenica nella West Ripley Church of Christ. Protagonisti della sparatoria, un agente di polizia e la vittima, Patrick Sanders, di 57 anni. Non sono stati forniti ulteriori dettagli perché l'indagine è ancora in corso.