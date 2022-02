Usa, sparatoria in un supermercato a Richland: un morto e un ferito grave

-afp

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta all'interno di un supermercato a Richland, nello Stato americano di Washington. La persona ferita è un impiegato del negozio, che è stato sottoposto a un intervento chirurgico e versa in condizioni critiche. La polizia ha identificato l'aggressore, descritto come un uomo bianco di mezza età armato di una pistola, già noto alle forze dell'ordine.