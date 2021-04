Usa, sparatoria in un parcheggio di Chicago: uccisa una bimba di sette anni

Afp

Una bambina di sette anni è stata uccisa e il padre è stato gravemente ferito in una sparatoria avvenuta nel parcheggio di un fast food a Chicago. Un dipendente del ristorante ha raccontato che due persone sono uscite da un'auto grigia e hanno iniziato a sparare contro il veicolo in cui si trovavano Jontae Adams e la figlia Jaslyn. La bambina e' stata portata in ospedale, dove è deceduta. Il padre è stato colpito al busto.