-afp

Due persone sono rimaste uccise e altre quattro ferite in una sparatoria avvenuta in un centro commerciale dell'Idaho, negli Stati Uniti. Lo rende noto la polizia di Boise, confermando che il sospetto autore dell'attacco è già stato arrestato e che non si sono indicazioni di ulteriori minacce. Tra i feriti c'è anche un poliziotto.