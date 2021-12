Usa, sparatoria davanti a supermercato a Dallas: ucciso un agente

-afp

Un poliziotto è morto in una sparatoria avvenuta fuori da un supermercato nella periferia di Dallas, negli Stati Uniti. Un sospetto è invece rimasto ferito in maniera grave. L'ufficiale è giunto nel parcheggio del negozio in seguito a una segnalazione, quando il sospetto ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, colpendo l'agente due volte. Il poliziotto ha risposto al fuoco, ferendo il sospetto. Trasportato in ospedale, l'agente è morto poco dopo.